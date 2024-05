Voda v FJK poplavljala v Lignanu in ponekod v nižinah

V Lignanu Pineti je ob močnih nalivih v drugem delu noči voda poplavljala ceste in so nastale večje težave. Na srečo se je vreme danes zjutraj prehodno umirilo in se je stanje v zadnjih urah skoraj normaliziralo.

O večjih težavah zaradi nalivov v FJK poročajo tudi na območju občin Fiumicello Villa Vicentina in San Giorgio di Nogaro, kjer so tudi zaprli dva podvoza.

O hudih poplavah so sinoči poročali iz kraja San Vito al Tagliamento, kjer je voda vdirala v hiše in kleti.

V Trstu je bilo sinoči prehodno poplavljenih nekaj ulic, stanje pa se je nato kmalu normaliziralo.

Danes se bodo še pojavljale nevihte z nalivi, ob čemer je civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo.