Vodi iz pipe še vedno preveč ljudi ne zaupa

Ob svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo danes, je italijanski statistični zavod Istat predstavil izsledke študije, opravljene med letoma 2020 in 2024, ki kažejo na to, da imajo ljudje v Italiji še vedno velike dvome glede vode iz pipe, čeprav je slednja kakovostna. Skoraj tretjina prebivalcev (28,7 %) je namreč lani izjavila, da ne zaupa vodi iz pipe, kar je v skladu z letom 2023, je pa sicer bistveno manj kot leta 2002, ko je kar 40,1 % Italijanov raje pilo vodo iz plastenke.

Italija je tudi glede tega vprašanja močno razdeljena. Najbolj zaupajo vodi iz pipe na severovzhodu države, kjer je noče piti »le« 18,4 % prebivalcev, medtem ko na Sardiniji in na Siciliji vsak drugi prebivalec raje kupi plastenko. Na otokih in na jugu Italije so ljudje kritični do vonja in bistrosti vode, saj je glede teh elementov nezadovoljnih 37,2 % prebivalcev Sicilije, 34,4 % prebivalcev Kalabrije in 33,9 % prebivalcev Sardinije.

Čeprav je mnogo ljudi prepričanih, da je ustekleničena voda čistejša, pravzaprav pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Poleg plastike seveda, s katero je voda v plastenki daljši čas v stiku, in za katero je dokazano, da spušča v vodo različne snovi. Poleg tega je voda, ki priteče iz vodovoda, bolj sveža od tiste v steklenici, ki v njej stoji daljše časovno obdobje.