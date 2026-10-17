Dijaki iz Ruš spoznavali slovenske vrstnike in Trst

Trst bo šesterica dijakov Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše, v severovzhodni Sloveniji, zapustila polna sončnih dogodivščin in novih doživetij. Teden v Trstu v gosteh vrstnikov 2.B razreda oddelka kemija, materiali in biotehnologije Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana je bil kot naročen za spoznavanje utripa mesta v zalivu in slovenske prisotnosti v njem. Delček tega, kar bodo s seboj odnesli domov, so pokazali včeraj na šoli na zaključni prireditvi z naslovom Razglednice Trsta.

Program obiska, ki so ga finančno krili s stroški deželnega zakona 26 v sklopu projekta Erasmus+, sta zasnovali profesorici Vilma Purič in Maja Smotlak, protagonisti pa so bili seveda dijaki, ki so včeraj sošolcem z besedo in videoposnetki predstavili minule dni. Gostje iz Ruš so se v Trst pripeljali v spremstvu dveh profesoric in potopitev v slovensko realnost je bila zanje pravo odkritje. Kakor so povedali gostitelji, so gostom predstavili najprej šolo. Sprehodili so se po svetoivanski četrti v družbi Bogomile Kravos, po Trstu pa so jih spremljali dijaki-vodiči, ki so jim razkrili zlasti slovensko prisotnost v mestu. S čolnom so se odpeljali v Milje, obiskali so tudi Miramarski grad in park. Pri pomorskem klubu Sirena v Barkovljah so preživeli prijeten dopoldan na morju: peljali so se z gumenjakom in si ogledali tržaško obalo, nato pa so se udeležili likovne delavnice s slikarko Katerino Kalc. V sklopu literarne delavnice so ustvarjali in spoznali, kako je v literaturi in slikarstvu Slovencev v Italiji obravnavano naše morje.

Dijaki Stefana so na včerajšnjem srečanju predstavili pesniško zgodovino Trsta skozi verze tržaških pesnic in pesnikov Iga Grudna, Marije Mijot, Miroslava Košute, Brune Marije Pertot, Aceta Mermolje, Marka Kravosa, Marija Čuka, Marije Kostnapfel in Irene Žerjal, ki so se kot na razglednicah pojavljali na ekranu za njihovem hrbtom. Portreti avtorjev so nato prepustili prostor morju oz. akvarelom z motivi morja, ki so nastali na likovni delavnici in so bili na ogled v dvorani. Umetna inteligenca jih je oživela in gledalcem ponudila razgibano doživljanje življenja na morju in občutkov, ki jih je morje vzbudilo v mladih umetnikih. Pred valovi in jadrnicami so gostitelji in gostje prebrali več svojih verzov, ki so nastali v sklopu literarne delavnice.