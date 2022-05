Vojko Volk zapušča Trst

Generalni konzul Slovenije Vojko Volk bo v naslednjih dneh zapustil tržaški konzulat in postal državni sekretar v kabinetu novega predsednika slovenske vlade Roberta Goloba. Vest še ni uradna in je Volk Primorskemu dnevniku ni ne zanikal in ne potrdil. Diplomat naj bi bil za državnega sekretarja imenovan na prvi seji nove vlade, ki bo predvidoma v prvi polovici junija.

Julija bo prišlo tudi do zamenjave za krmilom slovenskega veleposlaništva v Italiji. Ambasadorju Tomažu Kunstlju namreč zapade mandat, na njegovo mesto naj bi prišel sedanji veleposlanik v Grčiji Matjaž Longar. Njegovo imenovanje je sicer pod vprašajem. Vlada v odhodu ga je določila za novega diplomatskega predstavnika v Rimu, predsednik republike Borut Pahor pa ga še ni formalno imenoval. Politična koalicija pod Golobovim vodstvom, ki je zmagala na nedavnih volitvah, je predsedniku Pahorju svetovala, naj za potrditev novih ambasadorjev počaka na umestitev nove vlade.