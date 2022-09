Volilna udeležba v FJK ob 12. uri 21,68-odstotna

V Italiji so se ob 7. uri odprla volišča, na katerih okoli 50 milijonov volivcev izbira člane poslanske zbornice, ki bo po novem štela 400 poslancev, in senata, kjer bo senatorjev 200. V FJK je do 12. ure svoj glas oddalo 21,68 % od skupno 936.273 volilnih upravičencev. Odstotek je rahlo nižji v primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2018, ko je do 12. ure volilo 22,57 % volilnih upravičencev.

Po podatkih notranjega ministrstva so največji odstotek volivcev zabeležili na Pordenonskem (23,25 %). Sledijo videmska (22,31 %), goriška (22,02 %) in tržaška pokrajina (17,98 %).

Volilna udeležba v Italiji znaša okoli 19 %.

Naj spomnimo, da bodo volišča v celi Italiji odprta do 23. ure, takoj po njihovem zaprtju se bo začelo preštevanje glasovnic. Prvi delni izidi bodo znani v noči na ponedeljek.