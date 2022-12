Volitve v FJK: Fedriga s svojo listo

Deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini bodo spomladi prihodnje leto, verjetno med aprilom in majem, pri čemer se razmišlja, da bi glasovanje trajalo poldrugi dan, da bi čim več osebam omogočili udeležbo na volitvah. Tako je 10. decembra v pogovoru za turinski dnevnik La Stampa in v drugih izjavah za medije napovedal predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga iz vrst Lige, ki pa bo na volitvah nastopil s svojo listo, s katero želi razširiti konsenz okoli desnosredinske večine.

Nastop z lastno listo pa ne pomeni razhoda z Ligo, v kateri vsekakor ostaja, pravi Fedriga, ki si bo vzel še nekaj tednov časa za oblikovanje liste, pri čemer bo osebno odločal glede imen kandidatov. Guvernerjeva lista želi dopolniti politične sile koalicije in ne biti alternativa le-tem, je pojasnil.

Na deželne volitve so se začeli pripravljati tudi v Gibanju petih zvezd, kjer ima prvenstveni pomen program oz. vsebina, šele potem lahko steče pogovor o imenih kandidatov in zavezništvih z drugimi strankami. To sta na predstavitvi volilnih programskih točk v prostorih deželnega sveta FJK v Trstu poudarila tržaški senator in bivši minister Stefano Patuanelli in državni vodja gibanja ter nekdanji premier Giuseppe Conte.

Pri G5Z so pripravili deset točk: poudarek je na javnem zdravstvu, nasprotovanju obnovitvi pokrajin, na področju infrastruktur potrebi po preureditvi in vzdrževanju že obstoječega. Gospodarski razvoj naj bo trajnosten, na področju zelenega prehoda je cilj priti do stoodstotnega koriščenja obnovljivih virov energije, na področju okolja pa boj proti podnebnim spremembam, onesnaževanju in porabi tal. G5Z podpira trajnostni razvoj gorskih skupnosti, na področju izobraževanja in kulture pa je treba predvsem izvajati zakon proti funkcionalni in čustveni nepismenosti. Na področju dela je treba okrepiti delovanje centrov za zaposlovanje, na področju sociale pa boj proti revščini, nasilju in diskriminaciji.

Na te besede je kmalu prišel odgovor Demokratske stranke, ki je v preteklih tednih imela več srečanj z levosredinskimi oz. opozicijskimi silami. DS je brez predsodkov pokazala odprtost do vseh s ciljem ugotoviti skupne programe in kandidata, ki jih lahko predstavlja. Stranka v FJK ne bije pričevalskih bitk in ne namerava pristati na rimske logike, prav tako ne bi bilo sprejemljivo, da se na iskreno razpoložljivost DS odgovarja z novimi pogoji in predlogi o novih omizjih. Zato bo stranka po sprejetju deželnega proračuna sklicala omizje sil, ki so alternativne desnici, piše v sporočilu.