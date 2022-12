Volitve v FJK najbrž 2. in 3. aprila 2023

Deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini bodo po vsej verjetnosti 2. in 3. aprila 2023, hkrati bodo potekale tudi volitve v 19 občinah. V to smer gre sklep, ki ga deželna vlada FJK namerava sprejeti do 1. februarja 2023. To je danes napovedal deželni odbornik za varnost in lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, ki odločitev navezuje na nedavno sprejet deželni proračun in ocenjuje, da bo Dežela s tem prihranila pri stroških ter bo omogočila čim širšo soudeležbo občanov pri izbiranju krajevnih upraviteljev. Ob deželnih bodo tudi občinske volitve v 19 občinah, med katerima sta tudi Videm in Sacile z več kot 15.000 prebivalci, kjer bo morebiten drugi krog na sporedu 16. aprila 2023.

Pri tem Roberti opozarja, da je po deželnem zakonu iz leta 2004 funkcija župana občine z več kot tri tisoč prebivalci nezdružljiva s funkcijo deželnega svetnika. Če bodo taki župani želeli kandidirati, bodo morali od županske funkcije odstopiti vsaj 90 dni pred koncem mandatne dobe sedanjega deželnega sveta, se pravi do 29. januarja 2023. Drugače bo deželni svet po novem štel 48 svetnikov: 46 bo svetnikov, izvoljenih v petih volilnih okrožjih, dva pa bosta novoizvoljeni deželni predsednik ter predsedniški kandidat, ki je zbral drugo največje število veljavnih glasov.

Robertijeva napoved je prišla na isti dan, ko je deželni svetnik in načelnik svetniške skupine stranke Naprej, Italija v deželnem parlamentu Giuseppe Nicoli odstopil s te funkcije in zapustil stranko, v kateri je deloval zadnjih 29 let. To je po lastnih besedah storil, ker se ni več prepoznal v določenih izbirah in zaradi trenj z vodstvom stranke zlasti na deželni ravni, saj, kot je dejal, se daje prednost osebnemu iskanju nekoga kot rasti stranke. Skupaj z drugima dvema »disidentoma« iz desne sredine, ki sedita v Mešani skupini, Walterjem Zalukarjem in Emanuelejem Zanonom, bo osnoval novo politično formacijo z imenom Liberalni pol, katerega bo tudi načelnik skupine v deželnem svetu. Po njegovih besedah bo Liberalni pol »sredinska sila«, pri čemer se bo videlo, ali bo bolj desna ali bolj leva.