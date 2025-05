Volivci v Sloveniji zavrnili zakon o dodatku k pokojninam umetnikov

Slovenski volivci so včeraj (11. maja) na referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti zakonu je glasovalo več kot 92 odstotkov oz. več kot 400.000 volivcev, s čimer je bil dosežen tudi zavrnitveni kvorum. Za prvaka SDS Janeza Janšo je izid zmaga razuma, premier Robert Golob pa je izpostavil le četrtinsko volilno udeležbo. Volilna udeležba je namreč bila 25,93-odstotna.

Referendum je s podpisi volivcev zahtevala SDS. Janša meni, da je vladna koalicija dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen »sramoten zakon, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici«, drugo pa so dobili predstavniki izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu. »S svojimi lažmi in manipulacijami pa desnica večine ni prepričala,« je ocenil Golob in pristavil, da referendum v resnici ni bil nič drugega kot interno preštevanje desnice za skoraj sedem milijonov javnega denarja