Voznik avtodoma na Krku povzročil smrtno nesrečo

Na Krku blizu Malinske je včeraj popoldne v hudi prometni nesreči 54-letni češki državljan izgubil življenje. Povzročil jo je 34-letni italijanski državljan, voznik avtodoma, ki je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotno vozišče. Ravno v tistem trenutku je nasproti pravilno pripeljal avtomobil čeških registrskih tablic, pri čemer je bilo silovito trčenje neizbežno. Avtodom je odbilo v jarek in se je prevrnil, prav tako je s ceste odbilo tudi avtomobil. Na kraju so bili gasilci, ki so iz razbitin reševali 54-letnega češkega voznika in 74-letnega sopotnika. Oba so reševalci prepeljali v reško bolnišnico, kjer je zvečer 54-letnik podlegel poškodbam, medtem ko so zdravniki ugotovili, da se je sopotnik lažje poškodoval.

Italijanskega voznika avtodoma so policisti aretirali in ga odpeljali na poveljstvo. Zoper njega so vložili kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.