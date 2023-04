Voznik začetnik povzročil nesrečo in se hudo poškodoval

Koprski policisti do danes zjutraj ob 7.05 posredovali na cesti med Postojno in Razdrtim, kjer sta pri odcepu za Goriče čelno trčila avtomobila. Ugotovili so, da je 18-letni voznik avtomobila, doma iz območja Ajdovščine, zapeljal čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno vozišče in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz smeri Postojne pravilno pripeljal 65-letni voznik iz okolice Postojne. V nesreči je bil 18-letnik huje telesno poškodovan, 65-letnik pa lažje. Cesto so prehodno zaprli za promet, nato je nekaj časa promet potekal izmenično enosmerno. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.