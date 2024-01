Voznika so morali oživljati

V kraju San Martino al Tagliamento na Pordenonskem je včeraj ob 17.30 voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste, pri čemer se je prevrnil na streho. Pri reševanju voznika, ki se je hudo poškodoval in je ostal ukleščen v avtomobilu, so reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores pomagali gasilci. Zdravstveno osebje ga je nato oživljalo. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Nekdanja pokrajinska cesta št. 1, je bila na odseku, kjer se je pripetila nesreča, zaradi reševanja in odpravljanja posledic nesreče uro in pol zaprta za promet. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.