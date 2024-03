Vozniku začetniku namerili hitrost 254 kilometrov na uro

Dolenjski policisti so v nedeljo popoldne v akciji nadzora hitrosti na dolenjski avtocesti z radarjem ujeli avtomobil, ki je vozil z 254 kilometri na uro. Ko so ga ustavili, so ugotovili, da za volanom sedi 20-letni voznik začetnik iz Hrvaške. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v takojšnji postopek na okrajno sodišče.

Hrvata, ki ima vozniško dovoljenje nekaj več kot leto in pol, so ustavili pri kraju Vihre v občini Krško v smeri Ljubljane.

V primeru voznika začetnika je za takšno hitrost na avtocesti po zakonu predpisana kazen vsaj 1200 evrov in kazenske točke v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.