Vpisovanje bo potekalo na novi enotni platformi

Od 18. januarja do 10. februarja bo v Italiji in posledično tudi v Furlaniji - Julijski krajini potekalo vpisovanje v otroške vrtce in šole vseh stopenj za šolsko leto 2024/2025. V številnih šolah so informativne dneve imeli že v koncu minulega leta, v prihodnjih dneh pa so napovedana še številna informativna srečanja. Starši oz. dijaki so verjetno že prejeli informacije o postopku vpisovanja in vzgojno-izobraževalni ponudbi, ki jo bodo morale šole posodobiti najkasneje do 17. januarja, piše v decembrskem dokumentu ministrstva za izobraževanje.

Nova enotna platforma

Kot velja že nekaj let, poteka vpisovanje skoraj izključno po spletu z nekaj izjemami. Vpisovanje s papirnatimi obrazci denimo poteka za vpis v otroške vrtce, v tretji letnik umetnostnih licejev in tehničnih zavodov, za vpis na specialistično smer vinskega tehnika oz. vinogradništva in vinarstva na tehničnih zavodih s kmetijsko, agroživilsko in agroindustrijsko smerjo, na tečaje izobraževanja odraslih ter za učence oz. dijake, ki so na tem, da se jih posvoji.

Za spletno vpisovanje je letos na voljo nova enotna spletna platforma Unica, kjer je na voljo več informacij o šolah in učnih smereh, za zdaj le v italijanščini in angleščini.

Razdelek, posvečen postopku vpisovanja, še ne deluje, dostop pa bo možen le z digitalno identiteto Spid, elektronsko osebno izkaznico Cie, storitveno izkaznico CNS ali elektronsko identifikacijo eIDAS. Vpis bo možen od 18. januarja od 8. ure dalje do 10. februarja ob 20. uri. Na platformi Unica so že na voljo navodila: družina bo morala izpolniti obrazec s podatki učenca in družine ter izbrati vsaj eno šolo. Poleg »prve izbire« je mogoče izbrati še drugi dve šoli v slučaju, da na prvi izbrani ne bo dovolj mest na razpolago. Tako izpolnjen obrazec bo posredovan izbrani šoli, družina pa bo prejela po elektronski pošti potrdilo o prejeti prošnji za vpis. Odposlane prošnje ne bo mogoče več spremeniti, za morebitno spremembo bo treba stopiti v stik z izbrano šolo. Družine, ki so odločile, da njihovi otroci ne bodo obiskovali verouka, bodo od 31. maja do 1. julija posredovale svoje izbire glede alternativnih dejavnosti.

V vrtec lahko, v šolo obvezno

Vpis v otroški vrtec ni obvezen, vsekakor bodo morale družine, ki se za vpis odločijo, poskrbeti za predvidena obvezna cepljenja. Vpis je možen za otroke, ki bodo do 31. decembra letos dopolnili tretje leto starosti oz. bodo stari od tri do pet let. Možen je tudi vpis za otroke, ki bodo tretje leto dopolnili do 30. aprila 2025, a bo to odvisno od razpoložljivosti posameznih vrtcev, števila mest na čakalnih seznamih in pedagoško-didaktičnega preverjanja vzgojiteljskega zbora. Vrtci ponujajo 40-urni tedenski urnik, ki ga je na željo staršev mogoče skrajšati na 25 ur ali podaljšati do 50 ur tedensko.

Obvezen pa je vpis v prvi letnik osnovne šole za tiste otroke, ki bodo do 31. decembra letos dopolnili šest let. Možen je sicer tudi vpis otrok, ki bodo to starost dosegli do 30. aprila 2025, pri čemer pa bodo morali starši upoštevati smernice vzgojiteljev v vrtcih. Družine bodo lahko izbirale med štirimi tipologijami tedenskih urnikov:. 24 ur, 27 ur, 30 ur ali 40 ur, tj. celodnevni pouk, pri čemer je zagotovitev zadnjih dveh tipologij odvisna od razpoložljivosti kadra in storitev.