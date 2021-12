Vprašanja pred nakupom pametne igrače

Prejšnji teden smo izpostavili nekaj ključnih pasti, v katere se lahko kmalu ujamemo ob nakupu pametne igrače. Kot smo zapisali, so problematični zlasti naslednji vidiki: njihova na splošno pomanjkljiva varnostna zaščita, ki jih spremeni v lahke tarče morebitnih vdorov, pomanjkanje nadzora nad uporabo zbranih osebnih podatkov (od imen družinskih članov do elektronskih naslovov, lokacije itn.) in vpliv na otrokov razvoj (npr. psihološki in socializacijski). Seveda pa ima vsaka kakovostna digitalna igrača tudi svoje prednosti, saj ponuja sodobne načine učenja in interakcije z okoljem ter razvija logično mišljenje. Vendar glede na to, da gre za izdelek, ki ni ravno poceni in je v bistvu še en računalniški stroj, ki ga bo treba preučiti in vzdrževati, bi si morali decembrski dobri možje pred nakupom postaviti naslednja vprašanja.

1. Ali je internetna povezava potrebna ves čas?

Mnoge pametne igrače morajo biti povezane z internetom ves čas. Pogosto dokler ne preberemo navodil niti ne vemo, katera povezava je potrebna – brezžični internet ali tehnologija Blueetooth? Ali lahko vsaj delno deluje tudi brez povezave? Če nam domača internetna povezava pogosto nagaja ali je zelo šibka, je nakup dejansko nesmiseln.

2. Kako in kje se shranjujejo osebni podatki?

Ta informacija je pravzaprav zelo pomembna. Ne sme nam biti vseeno, kateri naši osebni podatki se zbirajo, kje in na kakšen način, kdo lahko dostopa do njih, komu so lahko posredovani in kdo jih lahko obdeluje. Obiščite spletno stran proizvajalca igrače in poiščite del, ki se nanaša na to področje. Če ga ni, morda pomeni, da se podatki zbirajo na strežnikih v tujini in njihova zaščita ni podvržena evropski zakonodaji. To pa sploh ni v redu.

3. Ali je predvidena asistenca?

Preverite, ali proizvajalec poleg navodil ponuja tudi pomoč pri reševanju morebitnih težav v delovanju igrače. Vsako resno podjetje bi moralo imeti informacijski center za podporo strankam. Če teh podatkov ne najdete, se odločite za drugo igračo, saj vam v primeru težav ali napak nihče ne bo pomagal.

4. Ali je primerna za starost vašega otroka?

Tako kot ni vsaka računalniška vsebina primerna za vse otroke, tudi pametne igrače imajo svoje starostne omejitve. Proizvajalci sicer priporočajo njihovo uporabo določenim starostnim skupinam, vsekakor pa je smiseln razmislek, ali je vaš otrok dovolj zrel zanjo. Postavite si isto vprašanje kot ste si ga postavili ob nakupu pametnega telefona. Če menite, da bi otrok ne zmogel samostojne uporabe oziroma igre, prestavite nakup na kasnejši datum.

5. Ali veste, s čim se bo otrok igral?

Ne kupujte igrače zgolj zato, ker jo imajo drugi ali ker vas je prepričala reklama. Natančno se pozanimajte o njenih vsebinah in delovanju ter se odločite na podlagi značaja in zanimanja otroka. Preverite, ali so vsebine dejansko didaktične. Od tovrstnih izdelkov postanejo uporabniki zelo kmalu odvisni in če veste, da vašega otroka hitro zasvojijo digitalne naprave, se raje odločite za kaj drugega.

6. Ali boste imeli čas za igro z otrokom?

Digitalno igračo bo potrebno najprej preučiti – prebrati bo treba navodila, preizkusiti funkcije, jo povezati z internetom in redno vzdrževati in nadgrajevati. Ali si boste vzeli čas in pomagali svojemu otroku pri razumevanju in igranju? Boste spremljali njegove odzive na novo igro?

Na koncu pa še to: pomislite, koliko krat ste ogovarjali tiste, ki imajo ves čas telefon v rokah, ali najstnike, ki so se zaradi intenzivne uporabe digitalne tehnologije čisto odtujili. Ste prepričani, da bi šli v nakup pametne igrače? Današnjim otrokom je ostalo zelo malo časa za samostojno igro, ki bi razvijala njihovo razmišljanje, potrpežljivost, domišljijo in ročne spretnosti. V svojem življenju bodo najbrž ves čas povezani z medmrežjem, ali jim ne bi raje omogočili otroštva s čim manj interneta?