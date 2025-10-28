Vračajo se vlaga in oblaki

Pod vplivom šibkega anticiklona in višinskih severozahodnih tokov bo še danes prevladovalo stanovitno in ponekod precej sončno vreme. Z jutrišnjim dnem bo anticiklon oslabel in se bo nad zahodno Evropo poglabljala višinska dolina, ob kateri bo proti nam več dni pritekal bolj vlažen zrak.

Od jutri bo več dni, predvidoma vsaj do začetka prihodnjega tedna prevladovalo bolj vlažno in oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale povečini manjše padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Vmes bodo prehodna obdobja z nekoliko večjo spremenljivostjo in morda tudi kakšnim bledim sončnim žarkom.

Danes bo povečini še precej jasno.

Jutri in v četrtek bo oblačno in vlažno z občasnimi rahlimi padavinami, lahko tudi v obliki rosenja. Ponekod bo zamegljeno. Nekaj več dežja bo predvidoma v noči na petek.

V petek, soboto in nedeljo bo povečini oblačno, občasno bo rosilo ali rahlo deževalo. Vmes bodo predvidoma tudi obdobja brez padavin. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.