Vreme pri nas bo zdaj krojil višinski ciklon

Prvi vremenski proces tega konca tedna s prehodom hladne vremenske fronte je za nami, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Od zahoda pa se nam že približuje višinski ciklon. Če bo danes zvečer še nad severnim Jadranom, trenutni izračuni meteoroloških modelov kažejo, da bo lega ciklona jutri zjutraj vzhodno od meje s Hrvaško. Tako danes ponoči in jutri zjutraj pričakujemo močnejše padavine z nalivi predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Za ti dve regiji smo izdali oranžno vremensko opozorilo, so zapisali.

Jutri čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale plohe in nevihte, ki pa bodo pogosteješe v vzhodni polovici Slovenije. Še za kakšno stopinjo hladneje bo kot danes, od 20 do 25 v večjem delu države, ob morju pa se bo segrelo do 27 °C.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Na Primorskem bo zapihala burja. Najvišja dnevna temperatura v ponedeljek bo v večjem delu države le okoli 20 °C.

V torek bo sprva še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Burja na Primorskem bo ponehala.