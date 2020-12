Vremenska sprememba po božiču

Do božiča se vremenska slika ne bo bistveno spremenila. Prevladovalo bo oblačno in vlažno vreme, nekaj sonca bo občasno v gorskem svetu. Tu pa tam ni izključeno tudi občasno rahlo rosenje, omembe vrednih padavin pa ne pričakujemo. Nad našimi kraji se zadržuje anticiklon z razmeroma toplim zrakom v višinah, ki se bo v začetku prihodnjega tedna še okrepil. Nastal bo temperaturni obrat. Ozračje bo stanovitno. Zlasti v nižinah se bo zadrževal vlažen zrak, v gorah pa bodo beležili razmeroma visoke temperature.

Za božič se bo vremenska slika spremenila. Naše kraje bo predvidoma ravno na božični dan od severozahoda dosegla hladna vremenska fronta. Vreme se bo poslabšalo, pojavljale se bodo padavine. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohlajalo. Meja sneženja se bo v popoldanskih in večernih urah spuščala, za zdaj kaže, da v FJK ne bo ravno dosegla nižin. Ozračje se bo po božiču ohladilo in bo več dni razmeroma mrzlo in spremenljivo. Predvidoma pred koncem leta naj bi se približala še ena vremenska fronta, po zdajšnjih izračunih kaže na bolj zimsko evolucijo.