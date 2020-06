Vrnitev v šolske klopi še vedno nejasna: kdaj? Kako?

Marsikdo je danes pričakoval, da bo ministrstvo za šolstvo objavilo jasne in natančne smernice za vrnitev v šolske klopi v novem šolskem letu, naposled pa bo nanje in na uraden datum, kdaj bodo šole spet odprla svoja vrata, treba počakati še nekaj ur. Za danes napovedani svet dežel, na katerem naj bi debatirali o začetku novega šolskega leta, so preložili na jutri. Ravno tako še potekajo pogovori med ministrico za šolstvo Lucio Azzolina in sindikati učiteljev ter profesorjev, po neuradnih virih pa bo kmalu prišlo do dogovora. »Dajte nam še nekaj časa in bomo šole odprli na varen način septembra,« je včeraj dejal premier Giuseppe Conte. Glede univerz pa so rektorji včeraj napovedali, da bodo fakultete spet odprla svoja vrata septembra.

Contejeve besede pa niso prepričale staršev, šolnikov ter ravnateljev, ki so danes v kakih 60 italijanskih mestih protestirali proti rimski vladi zaradi protikoronavirusnih ukrepov. Protestniki so opozorili na dejstvo, da v Rimu še vedno niso določili termina za ponovno odprtje šol, ki so zaprte od 5. marca. K protestom je pozvalo združenje staršev in učiteljev, ki očitajo vladi, da zanemarja šolski sistem. Po prepričanju ministrstva bi moral pouk sicer potekati v izmenah in tudi ob sobotah. Obdržali bi pouk na daljavo, ampak le tam, kjer to omogočajo tehnologija, starost in kompetence učencev. Skrajšali naj bi tudi učne ure, tej možnosti pa odločno nasprotujejo starši.