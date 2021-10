»Vrnitve Narodnega doma ne nameravamo zavlačevati, prej obratno«

Z rešitvijo, zapisano v uredbi z zakonsko močjo, ki jo je v četrtek sprejela vlada, je bila najdena pot, s katero bodo, kot kaže, zadovoljne vse vpletene strani, meni rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda. Vlada je namreč ugodila zahtevi tržaške univerze, ki jo je rektor pred meseci posredoval notranji ministrici Luciani Lamorgese.

Univerza je v prenovo nekdanje vojaške bolnišnice, ki je sicer last Agencije za javno dobro, že vložila kakih deset milijonov evrov. Ker prenovljeno poslopje, ki ga univerza že uporablja, ne bo – kot je bilo prvotno navedeno v memorandumu o postopku vrnitve Narodnega doma, podpisanem 13. julija 2021 – prešlo v njeno last, pač pa bo ta dobila pravico za njegovo trajno in brezplačno uporabo, so želeli, da bi bila finančna sredstva, vložena v prenovo, nekako priznana. In to se je tudi zgodilo.

Rektor se zaveda, da je bilo v to vloženih nemalo naporov. »Ko se je treba o nečem dogovoriti in si priti naproti, je diskusija normalna. A ko je dogovor dosežen, ga je treba spoštovati. Jaz mislim tako. In zato dogovor branim in podpiram,« zagotovi Di Lenarda, ki je sicer krmilo Univerze v Trstu prevzel avgusta 2019, ko je bilo dogovarjanje za postopek vrnitve Narodnega doma že v teku.

»Ko bo uredba z zakonsko močjo potrjena z zakonom, a za to ne bo težav, bo treba z dogovorom med univerzo in Fundacijo Narodni dom določiti, kako bo potekala predaja prostorov,« je včeraj komentiral Di Lenarda in dejal, da nimajo namena zavlačevati postopka vračanja Fabianijeve palače. »Naš cilj je, da se postopek čim hitreje nadaljuje in tudi sklene. Prehodna obdobja namreč niso dobra za nikogar – ne za nas, ne za Fundacijo. Zato nameravamo storiti vse, kar je v naših močeh, da v najkrajšem času zaženemo in tudi opravimo vse postopke za začetek obnovitvenih del v poslopju Gregoretti.« Takoj, ko bo ta prenovljena, se bo visoka šola za tolmače in prevajalce preselila, še doda.

Selitev visoke šole sicer ne bo postopna. »Šola potrebuje prostore v Ul. Filzi. A iz teh se bo takoj, ko bodo nared novi, tudi umaknila. Ker je prav tako. To jemljem kot osebno obvezo,« zatrdi rektor. Prostori, ki so že sedaj v uporabi slovenske narodne skupnosti – gre za nekaj sob v pritličju Narodnega doma, kjer že več let deluje oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice –, bodo tako tudi ostali, zagotovi.

Kaj pa časovnica? »Pospešili bomo vse faze, da bi se obdobje do selitve, ki je bilo v začetni fazi najbrž tudi zaradi preudarnosti ocenjeno na deset let, skrajšalo. In to tudi pomenljivo. Ker je to konec koncev tudi v našem interesu,« sklene Di Lenarda.