Pallacanestro Trieste ostaja v tržaški dvorani

Klub Pallacanestro Trieste, ki nastopa v italijanski A-ligi, bo tudi v prihodnji sezoni domoval v tržaški športni dvorani PalaRubini. Tržaška občinska odbornica za šport Elisa Lodi je namreč danes odboru predložila dokument, ki predvideva začasno dodelitev upravljanja dvorane PalaRubini klubu Pallacanestro Trieste do 30. junija 2027, dokler ne bo izveden nov razpis za koncesijo objekta.

Dokument predvideva tudi prispevek za stroške obratovanja objekta v višini nekaj več kot 630.000 evrov. Dobrih 130.000 evrov je namenjenih nadomestilu za koncesijsko pristojbino, v višini, ki jo je ocenila agencija za javne prihodke, 500.000 evrov pa je namenjenih tekočim stroškom. Vsi stroški upravljanja objekta bodo namreč ostali v breme koncesionarja.

Kot so poudarili z Občine Trst, gre za rezultat, ki je sad dolgotrajnega dela ter nenehnega in konstruktivnega dialoga.

Občina je v prvi vrsti objavila razpis za upravljanje športne dvorane, na katerega pa se nihče ni prijavil. Nato je na prošnjo kluba odprla razpravo o projektnem financiranju in predstavila različne možnosti za oblikovanje srednje- in dolgoročnega načrta. Tudi ta pot pa ni bila uspešna.

Ob upoštevanju prošnje kluba Pallacanestro Trieste, da se poišče rešitev za sezono 2026/2027, in ker ni bilo dolgoročnega načrta, je občina nadaljevala z iskanjem možnih poti.

Prav poglobljeno preučevanje evropske zakonodaje je omogočilo opredelitev instrumenta, ki ga je danes odobril občinski odbor. Takoj ko so občinski uradi s strani kluba prejeli potrebno dokumentacijo, so lahko podrobneje preučili zakonodajo Evropske unije ter – ob upoštevanju neuspešnega javnega razpisa in potrebe po zagotovitvi neprekinjenega izvajanja javne službe – v začasni koncesiji in prispevku za stroške delovanja našli rešitev, s katero se bo preprečilo zaprtje športne dvorane in zagotovilo nemoteno izvajanje športnih dejavnosti.