»Vsa Evropa nas gleda«

Z izvolitvijo na predčasnih volitvah septembra lani je v novi avstrijski parlament vstopila tudi Olga Voglauer, koroška Slovenka in pripadnica stranke Zelenih. Ob oktobrski zaprisegi je izjavila, da je vstop v zvezni parlament »izreden dogodek tako zanjo kakor tudi za slovensko narodno skupnost na Koroškem«. Stranka Olge Voglauer je na začetku letošnjega leta privolila v koalicijski dogovor z Ljudsko stranko (ÖVP) in je zdaj v novi vladi Sebastiana Kurza. »Vlada Zelenih in Ljudske stranke je projekt, na katerega z zanimanjem gleda vsa Evropa,« je slovenska poslanka povedala v pogovoru za Primorski dnevnik in posebej izpostavila vključitev v vladni program obsežnega poglavja, ki obravnava avtohtone manjšine. »Uspelo nam je, da so avstrijske narodne skupnosti prvič po 25 letih v tako obširnem obsegu upoštevane že v vladnem sporazumu ... Za to se bom borila.«

