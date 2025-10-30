Vse mačke v FJK bodo morale imeti mikročip

Lastniki mačk v Furlaniji - Julijski krajini se bodo morali do 1. julija 2026 prilagoditi novim ukrepom, s katerimi želijo v naši deželi ukrepati proti množenju potepuških mačk. Vsi lastniki mačk bodo morali do omenjenega termina poskrbeti za to, da bodo te mikročipirane in prijavljene v nacionalni register hišnih živali (SINAC).

Tudi kastracija in sterilizacija

Mikročipiranje je sistem, ki omogoča trajno identifikacijo živali ter hitrejše vračanje izgubljenih mačk lastnikom. Mikročip, ki ga živali vstavi veterinar, velja v FJK, pa tudi na državni in evropski ravni. Mladiče je treba mikročipirati najpozneje do 60. dneva starosti. Lastniki mačk, ki ne živijo samo v stanovanjih oziroma v zaprtih prostorih, pač pa se gibajo tudi na prostem, pa morajo obvezno poskrbeti tudi za kastracijo oziroma sterilizacijo teh živali.

Za kršitelje predpisov - tako tistih o mikročipiranju kot o kastraciji ali sterilizaciji - so predvidene kazni od 150 do 900 evrov, je mogoče prebrati na spletni strani Dežele FJK. S takim ukrepom želijo zmanjšati število potepuških mačk in zapuščanja nezaželenih mladičev.