Vse več Evropejcev antisemitizem ocenjuje kot problem

Delež Evropejcev, ki menijo, da je antisemitizem v njihovi državi problem, raste. Če je leta 2018 tako menilo 50 odstotkov Evropejcev, jih je lani enako ocenilo 55 odstotkov, kažejo rezultati raziskave Eurobarometer o antisemitizmu, izvedene lani. Evropska komisija je rezultate objavila ob današnjem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

Da je antisemitizem v Sloveniji problem, glede na rezultate raziskave meni 22 odstotkov Slovencev, 72 odstotkov pa jih meni, da to ni problem. V Italiji pa kar 73 odstotkov vprašanih meni, da je antisemitizem problem. Da to ni problem pa meni četrtina vseh, ki so odgovorili na anketo. Narasel je tudi delež Evropejcev, ki menijo, da se je antisemitizem v njihovi državi povečal v zadnjih petih letih. In sicer se je delež povečal za 11 odstotnih točk v primerjavi z letom 2018, ko je tako oceno podalo 36 odstotkov.

Raziskava je še pokazala, da skoraj 7 od 10 Evropejcev meni, da imajo konflikti na Bližnjem Vzhodu vpliv na to, kako v njihovi državi državljani dojemajo Jude, kažejo rezultati raziskave. Lani je tako menilo 69 odstotkov vprašanih, leta 2018 pa 54 odstotkov.

Da v šolah dovolj poučujejo o holokavstu, meni 48 odstotkov Evropejcev oziroma 42 odstotkov Slovencev in 48 odstotkov Italijanov. 66 odstotkov Evropejcev ve, da v njihovi državi velja zakonodaja, ki kriminalizira spodbujanje antisemitskega nasilja, 52 odstotkov pa ve, da obstaja zakonodaja, ki kriminalizira zanikanje holokavsta.

Raziskava Eurobarometer o dojemanju antisemitizma je bila v 27 članicah EU opravljena med 6. in 30. novembrom 2025, v njej pa je sodelovalo 26.453 oseb.