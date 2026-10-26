V Gorici bi radi uredili muzej vode

»To je dediščina, o kateri je vredno pripovedovati mladim in občanom, saj je del zgodovine mesta,« je v petek poudarila deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante, ki je obiskala kompleks družbe Irisacqua v Gorici. Prisotni so bili tudi predsednica družbe Giulia Martellos in njeni sodelavci.

Govorili so o možnosti preureditve secesijske palače v Ulici 9. avgusta v muzej vode, ki bi obiskovalcem približal zgodovino mesta in razvoj njegovih javnih storitev. Stavba, katere zunanjost so že obnovili in v kateri so ohranjeni stroji ter drugi ostanki nekdanje tehnologije, je povezana z začetki proizvodnje električne energije ter distribucije plina in vode v prvi polovici 20. stoletja.

Po mnenju deželne odbornice bi muzej lahko postal pomemben prostor za ozaveščanje mladih o pomenu vode in njeni vlogi pri razvoju Gorice. Predlog ureditve vključuje predstavitev zgodovine mestnega vodovoda, razvoja infrastrukture in podjetij, ki so upravljala mestne javne storitve, pa tudi razstavne prostore, multimedijske vsebine in konferenčno dvorano. Posebno pozornost bi namenili tudi Soči in ozaveščanju o varčni rabi vode.