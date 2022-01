VZPI-ANPI soglaša s Primorskim dnevnikom

Z izjemo Primorskega dnevnika so slovenski in italijanski mediji v glavnem prezrli lanski skupni decembrski poklon Zveze združenj borcev Slovenije in Vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI ubitim slovenskim talcem v ljubljanski Gramozni jami. To je bilo prvič, da se je neka italijanska delegacija uradno poklonila Slovencem, ki jih je kot talce pobila italijanska vojska med okupacijo Slovenije v obdobju 1941-1943.

Tržaški predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon v zadnji številki državnega glasila italijanske borčevske zveze Patria indipendente navaja komentar z naslovom “VZPI rešuje čast Italije”, ki ga je Sandor Tence v Primorskem dnevniku namenil dogodku v Gramozni jami. Vallon, ki je bil v delegaciji VZPI-ANPI pod vodstvom predsednika Gianfranca Pagliarula, popolnoma soglaša s Tencejem, ki je v komentarju obžaloval, da 76 let po koncu vojne v Gramozni jami še ni bilo nobenega uradnega predstavnika republike Italije.

»V Italiji še vedno prevladuje zmotno prepričanje, da so bili vsega krivi Nemci in nacisti, medtem ko naj bi se italijanski vojaki celo ljubeznivo vedli do ljudi v okupiranih državah. In če so Italijani reagirali, so to storili le iz samoobrambe, ker so bili napadeni. To seveda ni res,« ugotavlja v časopisu VZPI-ANPI Vallon.