Ponedeljek, 01 september 2025
Iskanje
Raziskave

Vzrok za kajenje konoplje lahko vpliva na njene posledice

Strokovnjaki iz londonskega Inštituta za psihiatrijo, psihologijo in nevroznanost so primerjali ljudi, ki začnejo kaditi za soočanje z bolečino in tesnobo, z osebami, ki so jo začeli kaditi zaradi zabave ali iz radovednosti

Spletno uredništvo |
London |
1. sep. 2025 | 8:00
    Vzrok za kajenje konoplje lahko vpliva na njene posledice
    Kajenje konoplje (ANSA)
Dark Theme

Ljudje, ki začnejo kaditi konopljo za soočanje z bolečino, tesnobo in depresijo, povečujejo tveganje za razvoj paranoje v primerjavi s tistimi, ki so konopljo začeli kaditi zaradi zabave ali iz radovednosti, je pokazala študija strokovnjakov iz Inštituta za psihiatrijo, psihologijo in nevroznanost (IoPPN) na londonski univerzi King’s College. Študija je raziskovala razloge, zakaj ljudje začnejo uživati konopljo in ali to vpliva na nadaljnjo uporabo.

Strokovnjaki so ugotovili, da ti uporabniki zaužijejo več THC-ja, psihoaktivne komponente v konoplji, kot tisti, ki kadijo za zabavo. Raziskovalci menijo, da to lahko tudi pojasni, zakaj so ljudje s travmo bolj dovzetni za učinke konoplje. Analizirali so odgovore ankete, ki je vključevala okoli 3400 trenutnih in nekdanjih uporabnikov konoplje, starejših od 18 let in iz okolice Londona.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: