WHO posodobila smernice za okužene z novim koronavirusom

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posodobila smernice glede nošenja zaščitnih mask med pandemijo covida-19, zdravljenja in izolacije okuženih z novim koronavirusom. Med drugim za osebe, ki so okužene z novim koronavirusom, priporoča krajše obdobje izolacije. WHO priporoča, da se okuženi z virusom sars-cov-2 izolirajo za deset dni, če imajo simptome, in za pet dni, če ne čutijo nobenih znakov bolezni.

Pred tem je WHO priporočala 13-dnevno izolacijo za okužene osebe s simptomi covida-19 in desetdnevno izolacijo za tiste, ki nimajo znakov bolezni.

WHO v posodobljenih smernicah priporoča, da okuženi predčasno konča izolacijo ob negativnem hitrem antigenskem testu.

Maske so še vedno ključno orodje za boj proti covidu, poudarja WHO, ki še naprej priporoča njihovo uporabo v določenih primerih, in sicer ne glede na lokalne epidemiološke razmere, saj se covid-19 trenutno širi po vsem svetu. Pred tem so priporočila WHO glede nošenja mask temeljila na epidemioloških razmerah.

Nošenje mask WHO priporoča po nedavni izpostavljenosti virusu, ob sumu, da se je posameznik okužil ali če obstaja visoko tveganje za hudo obliko poteka covida-19. Priporoča jih tudi vsem, ki se znajdejo v množici ter v zaprtih ali slabo prezračevanih prostorih, je med drugim zapisano na spletni strani WHO.