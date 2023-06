Z afriškim anticiklonom prihaja pravo poletje (morda z manjšim premorom)

Po obdobju ne ravno posebno visokih temperatur in kar pogoste popoldanske nestanovitnosti se bo v prihodnjih dneh vendarle prikazalo pravo poletje. Prinaša nam ga severnoafriški anticiklon, ki se trenutno krepi nad Sredozemljem in bo v bližnjem obdobju dosegel tudi naše kraje. Nad nami se bo nato zadrževal dalj časa, predvidoma vsaj do konca meseca, vmes pa bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, ob koncu prihodnjega tedna morda prehodno nekoliko popustil. Šlo pa naj bi le za kratkotrajno vrzel v zračnem tlaku, ki jo bo predvidoma povzročil nekoliko hladnejši severni zrak, za katero bi se moralo stanje normalizirati v le nekaj dneh. Rezultat bo le kratkotrajna osvežitev ob koncu prihodnjega tedna, ko naj bi se predvidoma pojavljale plohe in nevihte. V splošnem pa bi morala biti vremenska slika v prihodnjih dveh tednih stanovitna s prevladujočim sončnim vremenom in poletnimi temperaturami. Mestoma bo pritisnila vročina in se bo povečal občutek soparnosti.

Danes in jutri bo povečini sončno, le v popoldanskih urah bodo ponekod v gorskem svetu nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem okrog 30 stopinj Celzija, drugod bo kakšna stopinja Celzija manj.

Od ponedeljka do četrtka bo povečini sončno in iz dneva v dan topleje. Toplejše bodo tudi noči. Kakšna posamezna ploha ali nevihta bo lahko nastala v popoldanskih urah le v gorskem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 30 stopinj Celzija, mestoma za več stopinj Celzija. Le ob morju, kjer bo čez dan zapihal morski veter, bo kakšna stopinja Celzija manj.

Med prihodnjim petkom in prihodnjo nedeljo se bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, nekoliko povečala nestanovitnost. Občasno bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ozračje se bo nekoliko osvežilo.

V tednu od 26. junija do nedelje, 2. julija, se bo, kot kaže, znova okrepil severnoafriški anticiklon in zagotovil poletno vreme s soncem in višjimi temperaturami. Vročina bo postopno spet pritisnila.