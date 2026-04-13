Z Anjo Štefan v pravljični svet

V avditoriju slovenskega višješolskega centra v Gorici je bilo v petek pravljično. V njem je namreč potekal zaključni dogodek Predšolske bralne značke, ki ga je oblikovala pravljičarka Anja Štefan. S pravljicami, poezijo, petjem in čarobnimi zvoki je otroke popeljala v svet domišljije.

Navdušeni in pozorni

Njenemu pripovedovanju je v dveh izmenah z navdušenjem prisluhnilo kar 240 otrok iz vseh šestih vrtcev Večstopenjske šole Gorica: Mavrica iz Bračana, Sonček iz Gorice, Pika Nogavička iz Štandreža, Ringaraja iz Gorice, Pikapolonica iz Pevme in Kekec iz Števerjana. Običajno so zaključni dogodki Predšolske bralne značke potekali po posameznih vrtcih ali jih niso prirejali, tokrat pa so se odločili za skupno srečanje, ki je bilo nadvse uspešno.

Skozi zgodbe in verze o lešnikih, muci, Bobku in drugih junakih so otroci doživljali bogastvo jezika in predvsem uživali v skupnem pravljičnem doživetju. Pozornost otrok je Anja Štefan pritegnila tudi z zvončki, piščaljo in drugimi zvočnimi pripomočki, ki so se skupaj z lešniki skrivali v velikem modrem loncu. Otroci nekaterih vrtcev so s seboj prinesli tudi slikanice Anje Štefan, ki jih imajo v vrtcu, in dobili avtogram. »Iskreno se zahvaljujemo društvu Bralna značka za ponujeno priložnost, umetnici Anji Štefan, ki nas je s svojo toplino in ustvarjalnostjo navdušila ter obogatila naš dan, in Slovenskemu višješolskemu centru, ki nas je prijazno gostil. Taki trenutki nas znova spomnijo, kako pomembno je otrokom približati knjigo in jim odpreti vrata v svet domišljije,« pravijo vzgojiteljice.