Z apartheidom in genocidom služijo predvsem korporacije

Zadnje poročilo posebne poročevalke Združenih narodov Francesce Albanese je dva dni po uradni objavi še dodatno razjezilo tako Izrael kot ZDA, ki ji znova očitajo, da je antisemitka. Neodvisna strokovnjakinja, ki raziskuje stanje spoštovanja človekovih pravic na palestinskih ozemljih, ki jih Izrael nezakonito zaseda od leta 1967, je namreč v šokantnem dokumentu poglobljeno predstavila sliko o vlogi korporacij pri vzdrževanju izraelske kolonialne politike v okupiranih palestinskih ozemljih.

Poročilo ne prinaša »zgolj« podatkov o kršitvah človekovih pravic, ampak ugotavlja, da smo priča premiku iz gospodarstva na okupiranih ozemljih v gospodarstvo, ki služi z vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in – od oktobra 2023 – tudi z genocidom. Raziskava se osredotoča na kompleksno mrežo podjetij in institucij, ki poganjajo projekt izrinjanja in zamenjave palestinskega prebivalstva.

Podjetja so res subjekti zasebnega prava, vendar morajo, tako kot javne ustanove in konec koncev tudi države članice ZN, spoštovani smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Zato ni vseeno s kom in kako poslujejo v konfliktnih in vojnih razmerah, kot denimo v Palestini. V primeru sodelovanja v dejanjih, ki predstavljajo zločin, so lahko kazensko odgovorna.

Poleg izraelskih orožarskih podjetij, ki razvijajo orožje za izraelsko vojsko, so na seznamu tudi druge velike orožarske korporacije, med katerimi najdemo tudi italijanski Leonardo. Mastno služijo tudi tehnološki giganti kot denimo IBM, Microsoft, HP in Google, ki so prek prodaje tehnologije za nadzorovanje ljudi soodgovorni za vzdrževanje izraelskega nadzornega aparata. Tu sta še Amazon in Google, ki omogočajo digitalne rešitve in nezakonito hranjenje podatkov v oblaku. Nato so še podjetja iz gradbenega sektorja, ki sodelujejo pri rušenju palestinskih domov in gradnji nezakonitih judovskih naselbin.

Palestinskim kmetom je tudi onemogočen dostop do zemlje in trga, medtem ko izraelska podjetja, ki gojijo pridelke v nezakonitih naselbinah, izvažajo izdelke z oznako »Made in Israel«, ki jih nato ladjarske družbe, kot je denimo danski Maersk, izvažajo po svetu.