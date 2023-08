Na avtocesti A4 so danes okrog 10.50 pri Cessaltu v smeri Trsta trčila štiri vozila. Na kraju so reševalci službe 118, policija in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Ena oseba je bila lažje poškodovana.

Posledice nesreče so odpravili, kljub temu pa nastajajo dolgi zastoji. Promet so nato preusmerili na avtocesto A27/A28.

Promet je na deželnem avtocestnem omrežju danes po pričakovanjih močno zgoščen, zastoje beležijo zlasti na izvozu pri Latisani.