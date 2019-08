Z avtom podrla spomenik žrtvam fojb

Z avtom se je zaletela v spomenik žrtvam fojb na krožišču pokrajinske ceste v kraju Pratola Peligna pri L’Aquili (Abruci). Podrla je železni križ in poškodovala spominsko ploščo ter pobegnila s prizorišča. A ni šlo za politično dejanje, temveč za nespretnost 70-letne voznice začetnice, je poročal dnevnik Il Mattino. Do nesreče je prišlo že 16. avgusta, krivko pa so izsledili šele pred dnevi. Zdaj ji bo občinska uprava naprtila stroške za obnovo poškodovanega spomenika. Čeprav je njeno vozniško dovoljenje sveže, se je po cesti peljala s suvom. Očitno je bil zanjo malce prehud zalogaj.