Z avtom v obcestni drog

Danes zgodaj popoldne je v Manzanu na Videmskem avtomobil silovito trčil v obcestni drog, pri čemer sta se poškodovala voznik in potnik. Prispeli sta reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores iz Čedada in zdravniški avtomobil iz Gradišča. Zdravstveno osebje jima je nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ju prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.