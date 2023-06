Z avtomobilom v drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Vidmu, kjer je v Drevoredu Palmanova avtomobil trčil v drevo. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili njene posledice. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.