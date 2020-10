Z blagimi znaki okužbe dihal lahko gredo v šolo

Otroci in mladostniki z blagimi okužbami dihal, torej z zamašenim nosom, izcedkom iz nosu ali kihanjem, z blagim kašljem ali z blagim glavobolom, lahko gredo v šolo in ne bodo več potrebovali testa za koronavirus. Stroka in deželna vlada sta dosegli konsenz glede vprašanja, ali testirati vse otroke z znaki okužbe dihal. Po novem bo tako testiranje na okužbo s koronavirusom potrebno le v primeru, ko bi imeli tako znake okužbe dihal kot vročino in bruhanje ali drisko.

To je na današnji novinarski konferenci v navzočnosti kolegov Riccarda Riccardija in Alessie Rosolen sporočil predsednik deželne vlade Massimiiano Fedriga, ki je skupaj s pediatri prevetril obstoječe smernice in sestavil novi protokol, ki bo olajšal, tako Fedriga, življenje marsikaterega starša. »Pripravili smo smernice, ki jasno povedo, kateri so simptomi, ki zahtevajo testiranje otrok. Znaki nahoda brez vročine ne morejo biti razlog za testiranje. To pravilo, ki je bilo v praksi doslej, je ustvarjalo veliko zmedo tudi v sistemu sledenja razširjenosti virusa,« je povedal Fedriga, ki je ob tem izpostavil tudi pomen sodelovanja med družinami, šolami in pediatri.

Na osnovi novih smernic bo mogoče v primeru suma okužb v šolah uporabljati tudi hitre teste. Kot je dejal Fedriga, bo Furlanija - Julijska krajina kmalu imela na voljo 40 tisoč hitrih testov, že ta teden pa naj bi dostavili 12.500 testov. »Pristojno ministrstvo je sicer napovedalo, da je naročilo pet milijonov hitrih testov, ki jih bo razdelilo med regije. Mi smo se aktivirali že prej, saj bi radi čim prej dosegli želene rezultate in zgodaj odkrili okužbe z novim koronavirusom na šolah. Te teste bomo sprva izvajali v šolah, saj želimo zagotoviti čim bolj nemoten potek pouka. Kasneje po potrebi tudi v drugih podjetjih,« je rekel predsednik deželne vlade, ki se je v nadaljevanju dotaknil tudi problema javnega šolskega prevoza.