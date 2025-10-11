Z brusilnikom izrezali luknjo v bankomatu

V četrtek zjutraj so domačini iz Dekanov sporočili policiji, da je v njihovem bankomatu sredi vasi velika luknja, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da so neznani tatovi vdrli v režo za kartice, potegnili ven žice in iz bankomata pobrali denar. Tatov še niso našli, upajo, da jih bodo izdale sledi.

V četrtek ob sedmih zjutraj so na koprskem OKC dobili prvo sporočilo, da je ponoči nekdo vlomil v njihov bankomat in da ta ne obratuje. Policisti so takoj odhiteli v Dekane in v bankomatu našli luknjo. Po neuradnih informacijah naj bi storilci vlomili v režo za kartice, na njenem mestu naredili tako veliko luknjo, da so lahko segli v notranjost, potegnili žice in nato bankomat tako zmanipulirali, da jim je ‘izpljunil’ ves denar.

Koliko so tatovi odnesli, nam na policiji zaradi interesa preiskave niso hoteli povedati, po naših neuradnih informacijah pa naj bi jim podvig navrgel nekaj deset tisočakov. Policisti so v četrtek zjutraj takoj omejili območje okrog bankomata in zavarovali sledi, zdaj pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in informacij.

Prvi očividci naj bi ob bankomatu zavohali vonj po varjenju, zato lahko sklepamo, da so tatovi razrezali pločevino okrog reže za kartice in tako ustvarili dovolj veliko luknjo za svoj podvig. Običajno se takih tatvin lotita najmanj dva storilca, eden ‘dela’, drugi pa medtem straži. Bankomat v Dekanih stoji sredi vasi, tik ob Mercatorjevi trgovini in baru, je pa pred pogledi zaščiten, saj stoji pod dvema arkadama stavbe.