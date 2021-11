Z decembrom tretji odmerki tudi za ljudi od 18. do 39. leta

S prvim decembrom se bodo v Furlaniji - Julijski krajini lahko za prejem tretjega odmerka cepiva proti covidu-19 naročili ljudje med 18. in 39. letom. To bodo lahko storili, če so drugi ali edini odmerek cepiva prejeli pred vsaj petimi meseci (150 dni), je sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi. Naročanje bo za to starostno skupino mogoče od 14. ure dalje.

Že od današnjega dne se lahko za poživitveni odmerek prednostno (to velja do 6. decembra) naročijo ljudje iz skupin, za katere velja obveznost cepljenja proti covidu-19, to so zdravstveni in socialni delavci, študenti, specializanti zdravstvenih ved ter nasploh zaposleni v zdravstvu (tudi v administraciji in podobnih uradih), ki se jim veljavnost covidnega potrdila izteče pred 31. decembrom.

V kratkem bodo prednostno naročanje za prejem poživitvenega odmerka omogočili tudi zaposlenim v šolstvu in na univerzah, pripadnikom varnostnih organov in gasilcev, je še sporočil Riccardi.