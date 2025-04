Z eno samo aplikacijo do vseh vozovnic v FJK

Na enem samem mestu do vseh vozovnic za mestne, primestne in pomorske povezave podjetja Tpl Fvg, regionalne vlake Trenitalia in goriške čezmejne avtobuse. Vključeni bodo tudi parkiranje na letališču v Ronkah in sistema izposojanja koles v Trstu in Gorici. To bo aplikacija Glimble FVG, ki jo promovira in podpira Dežela Furlanija - Julijska krajina v sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Ravnokar so jo predstavili v Trstu, na voljo pa bo konec aprila v trgovinah Android in iOS. Dežela FJK je zanjo odštela 1,7 milijona evrov. Sloni pa na konceptu Maas (Mobility as a Service), se pravi prodaje individualno prilagojenega paketa storitev večmodalne mobilnosti.