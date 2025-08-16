Z gorskim kolesom zapeljal v odtočni kanalček in grdo padel

Gorski reševalci iz Pordenona in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so posredovali na območju Piancavalla, kjer se je poškodoval gorski kolesar. Med spustom po eni od gorskih stez je po vsej verjetnosti zapeljal v odtočni kanalček in grdo padel. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato je prispel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje, ki ga je doseglo, ga je oskrbelo, nato so ga na nosilih z vitlom potegnili na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomil zapestje in da je utrpel pretres možganov.