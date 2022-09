Z gozdnimi požari se borijo na podlagi načrta iz leta 1998

Gozdarska policija je v Furlaniji - Julijski krajini v sodelovanju s civilno zaščito in njenimi prostovoljskimi protipožarnimi enotami odgovorna za gašenje gozdnih požarov. Tako določa deželni zakon št. 17 iz leta 2019, ki hkrati predvideva oblikovanje novega deželnega načrta za boj z gozdnimi požari. Načrt še ni ugledal luči sveta, gozdarska policija pa je kadrovsko podhranjena, prav tako ne razpolaga z ustreznimi vozili za boj proti ognju v naravi. Njen deželni vodja Flavio Cimenti je pohvalil svoje sodelavce, ki so z vsemi razpoložljivimi sredstvi pred mesecem dni izbojevali bitko z ognjem, kakršnemu na Krasu še nismo bili priča. Po požaru je čas za analizo stanja, premislek o nadaljnjih potezah in vzpostavitev sodelovanja z domačini, ki bi v prihodnje želeli pomagati pri čiščenju gozdov in pašnikov ter varovanju naselij pred ognjem.

Katerega protokola se držite po prejetju klica, da gori v gozdu?

Oseba, ki opazi požar, lahko pokliče na številko za klic v sili 112. Oglasijo se operaterji v Palmanovi, ki klic po potrebi preusmerijo na pokrajinsko poveljstvo gasilcev. Oseba pa lahko pokliče tudi na telefonsko številko deželne civilne zaščite 800 500300 in ji prav tako odgovorijo v deželnem koordinacijskem središču v Palmanovi. Če gori le gozd, pristojni v skladu z deželnim zakonom 17/2019 o požaru obvestijo gozdarsko policijo, ta pa po potrebi na pomoč pokliče še prostovoljce civilne zaščite. Če pa so ogrožene infrastruktura ali domovi ljudi, stopijo v akcijo tudi poklicni gasilci. Požari na Krasu so ogrožali naravno in urbano okolje, zaradi česar so bili v boju z ognjem dejavni tudi gasilci. Varovali so hiše, elektrovode, plinovode, železnico, avtocesto in drugo infrastrukturo.

Omenili ste deželni zakon št. 17 iz leta 2019. Ta predvideva tudi oblikovanje novega deželnega načrta za boj proti požarom v naravi. Nared bi moral biti do konca leta 2021, vendar še ni ugledal luči sveta.

Nov deželni načrt je v fazi končnega pregleda in sprejemanja. Omenjeni zakon iz leta 2019 resda določa časovni rok enega leta za izdelavo novega kriznega načrta (zakon je stopil v veljavo januarja 2021, načrt bi moral biti sprejet do decembra 2021). Za zamude so krive predvsem pandemične razmere in prepoved zbiranja. Nared naj bi bil do konca letošnjega leta.

Nek načrt pa le obstaja. V skladu z 22. členom omenjenega zakona ostaja v veljavi načrt za boj z gozdnimi požari iz leta 1998.