Z Lamborghinijem po štajerski avtocesti divjal 239 kilometrov na uro

Voznik osebnega avtomobila lamborghini urus je v nedeljo na odseku štajerske avtoceste pri Gotovljah, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 239 kilometrov na uro. Policisti so kršitelju izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Celjski policisti so v nedeljo pri nadzoru hitrosti na avtocesti zaznali tudi druge prekoračitve. Voznikom zato svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam ter svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam in razmeram na cestah.