Z lovsko puško zadel v roko 40-letnika, ki je odvažal staro železo

Koprski policisti so sinoči ob 19.50 posredovali v eni od vasi v okolici Kopra, kjer je strel zadel v roko 40-letnika, ki se je peljal v manjšem tovornem vozilu. Ugotovili so, da so trije moški, dva stara 37 let iz Ljubljane in eden 40 let iz okolice Divače, z manjšim tovornim vozilom pobirali staro železo pri domačinu. Vprašali so še soseda, ali ima morebiti železo za odvoz, kar je zanikal in odšel. Ko so odpeljali s kraja, so nenadoma zasližali močan pok. Tedaj je oseba iz sosednje hiše z lovsko puško streljala na vozilo in je izstrelek zadel 40-letnika v roko.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je streljal 60-letni domačin. Postavili so blokadne točke in ga prijeli ter mu odvzeli prostost. Zavarovali so kraj dogodka in opravili ogled, osumljenega pa odpeljali v SB Izola na strokovni pregled. Prav tako je bil odrejen strokovni pregled za vse tri oškodovance. Policisti danes nadaljujejo z ogledom kraja in zbiranjem obvestil. Več informacij bodo posredovali javnosti, ko bodo znane vse okoliščine, so zapisali.