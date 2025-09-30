Z morskega dna poleti pobrali več kot 400 kilogramov odpadkov

V akcijah čiščenja morskega dna ob portoroški in lucijski plaži, ki jih v poletni sezoni izvajajo vsaka dva tedna, so zbrali več kot 400 kilogramov odpadkov. V Okolju Piran opozarjajo, da odpadki ogrožajo tako plavalce kot tudi morske organizme. V morju so med drugim našli plastične izdelke, cigaretne ogorke ter celo stole in mize bližnjih lokalov.

Potapljači so na začetku poletja v posamezni akciji zbrali do deset vreč smeti, medtem ko se je količina ob koncu sezone prepolovila, so sporočili iz Okolja Piran. Po njihovem naročilu čistilne akcije izvaja zavod YouSea.

Najpogostejše najdbe na morskem dnu so bili plastični izdelki za enkratno uporabo, kot so žličke, slamice in ovojčki prigrizkov, cigaretni ogorki in vžigalniki, steklenice, pločevinke in kozarci iz gostinskih lokalov, osebni predmeti, kot so telefoni, oblačila in brisače, oprema za kopanje ter igrače, ki jih je v vodo odpihnil veter.

Ob začetku sezone so čistilci v posamezni akciji nabrali tudi do 20 steklenih kozarcev, proti koncu pa povprečno dva. V morju so se znašli celo stoli in mizice iz bližnjih lokalov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot opozarjajo v piranskem javnem podjetju, odpadki v morju niso le neprivlačen prizor, ampak predstavljajo resno nevarnost za kopalce, zlasti ostri predmeti, kot so steklovina, pločevinke in gostinski inventar.

»Hkrati ogrožajo tudi morske organizme, saj lahko en sam cigaretni ogorek onesnaži do 500 litrov vode, oblačila in brisače pa prekrijejo morske travnike, ki proizvajajo kisik in so življenjski prostor številnim vrstam,« so poudarili.

Obala, posuta z odpadki, prav tako odvrača obiskovalce, zmanjšuje njihovo zadovoljstvo in slabša ugled destinacije, ki svojo prihodnost gradi na trajnostnem turizmu, so dodali. »Čisto morje je zato nujno tako za naravo kot za skupnost, ki živi od nje.«

So imeli pa potapljači ob čiščenjih priložnost opazovati tudi raznoliko floro in favno pod gladino. Med algami in travniki so se po navedbah Okolja Piran skrivale jate cipljev, orade, brancini, pirke in špari, srečali so električnega skata, ugorja, invazivno modro rakovico in morskega konjička. »Takšna odkritja so dokaz, da življenje v Piranskem zalivu kljub izzivom ostaja izjemno bogato,« so sklenili.