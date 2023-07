Sinoči ookrog 20.30 so policisti na počivališču Ravbarkomanda ustavili najeto vozilo, ki ga je vozil 38-letni državljan Hrvaške. Ugotovili so, da prevaža osem nezakonitih migrantov. Med temi so bili štirje državljani Kitajske in štirje državljani Turčije.

Postopki zoper voznika še potekajo, so zapisali iz koprske policijske uprave.