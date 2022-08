Z Nebeške poti zdrsnil v smrt

Na Nebeški poti med Brezjami in Breškim Jalovcem v občini Tipana je danes umrl 64-letni pohodnik K. R. z Dunaja. Na stezi št. 742 se je med vzponom po izpostavljenem območju na nadmorski višini okrog 1300 metrov pod njegovo nogo udrl kamen ali se je morda vanj spotaknil, pri čemer je izgubil ravnotežje in zdrsnil kakih 40 metrov v globino. Priletel je deželni reševalni helikopter, iz katerega se je do ponesrečenca spustilo zdravstveno osebje. Medtem ko so mu reševalci nudili prvo pomoč, je podlegel hudim poškodbam.

Pohodnik je bil v skupini sedmih vernikov z Dunaja, ki so se odločili, da bodo prehodili Nebeško pot. Ostali člani skupine so prisostvovali tragediji, nesrečnemu 64-letniku pa niso mogli pomagati.

V baznem taboru, ki so ga postavili ob reševalni akciji, so ob gorski reševalni službi sodelovali še karabinjerji in predstavniki rdečega križa iz Čente.