Nedelja, 08 marec 2026
Športna nedelja

V Tržiču najprej Kras, nato Jadran, Soča v Nabrežini

Bogata športna nedelja: v nogometni elitni ligi Kras v Tržiču, v odbojkarski B-ligi Soča v Nabrežini, v košarkarski B-ligi deželni derbi

Jan Grgič |
FJK |
8. mar. 2026 | 11:01
    Krasov nogometaš Riccardo Male na arhivski fotografiji (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

15.00 v Tržiču: UFM – Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

15.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Bujese

1. AMATERSKA LIGA

15.00 v Sovodnjah: Sovodnje – Opicina

2. AMATERSKA LIGA

15.00 v Trstu, Ul. Sanzio: CGS – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

15.00 v Križu: Vesna – Mladost

15.00 v Fari: Farra – Primorec

15.00 v Škocjanu ob Soči: Bisiaca Romana B – Primorje 1924

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Tržiču, Ul. Baden Powel: Falconstar – Jadran

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.30 v Foljanu: AIBI Fogliano – Dom

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Piovese

ŽENSKA C-LIGA

18.00 v Cordenonsu: Cordenons – Zalet ZKB

3. ŽENSKA DIVIZIJA

17.00 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Azzurra

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

V kraju Bagnolo San Vito: 11.00 Kras – Bagnolese; 14.00 Castel Goffredo – Kras

MOŠKA B1-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Apuania Carrara

ŽENSKA B-LIGA

V kraju Cinto Caomaggiore: 11.00 Kras – Sarmeola; 14.00 Kras – Auer Ora

