V Tržiču najprej Kras, nato Jadran, Soča v Nabrežini

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.00 v Tržiču: UFM – Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
15.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Bujese
1. AMATERSKA LIGA
15.00 v Sovodnjah: Sovodnje – Opicina
2. AMATERSKA LIGA
15.00 v Trstu, Ul. Sanzio: CGS – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
15.00 v Križu: Vesna – Mladost
15.00 v Fari: Farra – Primorec
15.00 v Škocjanu ob Soči: Bisiaca Romana B – Primorje 1924
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Tržiču, Ul. Baden Powel: Falconstar – Jadran
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.30 v Foljanu: AIBI Fogliano – Dom
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Piovese
ŽENSKA C-LIGA
18.00 v Cordenonsu: Cordenons – Zalet ZKB
3. ŽENSKA DIVIZIJA
17.00 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Azzurra
NAMIZNI TENIS
ŽENSKA A2-LIGA
V kraju Bagnolo San Vito: 11.00 Kras – Bagnolese; 14.00 Castel Goffredo – Kras
MOŠKA B1-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Apuania Carrara
ŽENSKA B-LIGA
V kraju Cinto Caomaggiore: 11.00 Kras – Sarmeola; 14.00 Kras – Auer Ora