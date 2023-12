Z odjugo temperatura dopoldne pod ničlo le še na Višarjah

Odjuga s padavinami je ponoči in zjutraj po pričakovanju v gorah marsikje deloma načela snežno odejo. Temperature so bile v gorskem svetu v FJK zjutraj povečini za kakšno stopinjo Celzija nad lediščem. Ponekod je padal moker sneg, drugod pa sneg pomešan z dežjem ali je deževalo. Dopoldne se je živo srebro spet spustilo rahlo pod ledišče le na Višarjah, drugod so bile temperature pozitivne.

V prihodnjih urah bo od severovzhoda začel pritekati bolj mrzel zrak in se bo meja sneženja spuščala. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1000 metrov bo spet snežilo. Snežna odeja se bo tako spet vsaj rahlo odebelila.

Naše kraje je sicer dosegla vremenska fronta, pred katero je pritekal toplejši sredozemski zrak. Za njo bodo zapihali severovzhodni vetrovi in se bo ohladilo. Padavine bodo nocoj ali najkasneje ponoči ponehale.

Od jutri se bo krepil anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni s stanovitnim in povečini sončnim vremenom.