Z ukradenim kolesom se je pijan odpravil na potep in povzročil nesrečo

Ob 11. uri je voznica osebnega avtomobila z okolice Kopra prijavila, da je pred njeno vozilo na cesti Bertoki - Prade zapeljal kolesar, so sporočili s PU Koper. Kolesar iz Ljubljane je povzročil prometno nesreč zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 0.37 mg/l. Zatem v postopku ni znal pojasniti in dokazati lastništva kolesa; obstajal je sum, da je kolo ukradeno, zato so mu ga zasegli. Povzročtelju so naložili kazen. Kasneje se je na policiji zglasil Koprčan in prijavil, da so mu ukradli gorsko kolo rdeče barve. Šlo je za kolo, ki so ga policisti zasegli v postopku. Vrnili so ga lastniku, osumljenega pa je doletela kazenska ovadba.