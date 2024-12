Slovenski raziskovalni inštitut in Slovensko planinsko društvo Trst sta danes na najboljši način sklenila jubilejno leto. Mladostna petdeset- in stodvajsetletnik sta iz rok predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar v kongresnem centru na Brdu pri Kranju prejela red za zasluge v sklopu vsakoletne podelitve odlikovanj ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo sicer 26. decembra.

Sloriju - zastopala sta ga direktor Devan Jagodic ter podpredsednik Jernej Šček - je predsednica republike odlikovanje izročila »za izjemen prispevek k razumevanju manjšinske tematike, spodbujanju razvoja slovenskega jezika in šolstva ter povezovanju slovenskega in italijanskega okolja na področju raziskovalne dejavnosti«. Slovenskemu planinskemu društvu Trst pa je Nataša Pirc Musar podelila red za zasluge »za dolgoletno kulturno-raziskovalno delo in predanost slovenski skupnosti kot pomemben steber ohranjanja slovenske identitete ter za promocijo naravnih in kulturnih vrednot v zamejskem prostoru ob 120-letnici delovanja«. Za SPDT je odlikovanje sprejela predsednica Marinka Pertot. »Z vašimi dejanji se svet spreminja,« je med drugim izjavila predstavnikom SPDT-ja in Slorija predsednica Pirc Musar.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.