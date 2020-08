Z vesoljsko tehnologijo odkrili več koloniij cesarskih pingvinov

Na Antarktiki je skoraj 20 odstotkov več kolonij cesarskih pingvinov, kot so strokovnjaki domnevali doslej. Strokovnjaki iz ustanove British Antarctic Survey (BAS) so natančno analizirali satelitske podatke iz vesoljskega programa Sentinel 2 in odkrili kar 11 novih kolonij, so sporočili iz Evropske vesoljske agencije (ESA). Na BAS so dve koloniji identificirali že pred analizo podatkov, a tega niso mogli potrditi, so zapisali v strokovni reviji Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Zanimivo je, da so cesarski pingvini premajhni, da bi bili vidni na posnetkih, vendar pa je možno kolonije identificirati tudi na račun iztrebkov, še pravijo na BAS. Iztrebki namreč pustijo velike madeže na ledeni ploskvi, ki so vidni s satelitsko tehnologijo.

Pri ESA dodajajo, da je preučevanje pingvinov brez pomoči satelitov zelo težko. Težava ni le to, da te ptice živijo v odmaknjenih in nedostopnih predelih, ampak tudi izreden mraz na Antarktiki, kjer se živo srebro spusti tudi 50 stopinj pod ledišče, poroča STA.

Po novem tako velja, da je na Antarktiki 61 kolonij teh živali. »To je dobra novica. Vedeti pa moramo, da so na novo odkrite kolonije majhne in predstavljajo le 5 do 10 odstotkov celotne populacije. V divjini zdaj lahko potrdimo, da živi nekaj več kot pol milijona cesarskih pingvinov,« je še dodal vodja raziskave Peter Fretwell.